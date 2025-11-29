Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalarak 119 bin artışı zor gösterdi, işsizlik oranı yüzde 4,3'te sabitlendi. Bu zayıflık, Trump'ın tarife politikalarının istihdamı baltaladığı yönündeki direnişçi eleştirileri güçlendirdi; göçmen karşıtı adımlar inşaat ve hizmet sektörlerini felç etti. Japon yeni, BoJ Başkanı'nın şahin sinyalleriyle toparlanırken Bitcoin, risk iştahıyla 92 bin doları aşarak yeni zirvesine demir attı. Piyasalar, Fed'in Aralık indirimleriyle doların daha da eriyeceğini hesaplıyor; euro ise 1,08 bandında sallanıyor, sterlin Brexit sonrası belirsizlikte sarsılıyor. Direnişçiler, ABD ekonomisinin yapısal çöküşünü vurgulayarak alternatif varlıklara çağrı yapıyor. Analistler, önümüzdeki enflasyon verilerinin ralliyi belirleyeceğini söylüyor.