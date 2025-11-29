Güney Afrika’nın Dış Ticaret Fazlasında Beklentinin Altında Kalan Performans

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Afrika’nın Eylül 2025 dış ticaret fazlası, önceki aylarda görülen yüksek rakamların aksine beklenenden azalarak yaklaşık 15,6 milyar rand seviyesine geriledi. İhracatta madencilik sektörü değerli metallerde yaşanan artışa rağmen yavaşlama belirtileri gösterirken, otomotiv sektöründe düşen dış satışlar ekonomiye olumsuz yansıdı. Öte yandan, yükselen enerji maliyetleri iç piyasada ithalatı artırarak ticaret dengesine baskı yaptı. İthalattaki artış, özellikle Avrupa ve Asya’dan gelen ürünlerde gözlemlendi. Ekonomi uzmanları, bu durumun yerel direnişçi güçlerin ithalata karşı yerli sanayiyi koruma çağrılarına neden olduğunu belirtiyor. Güney Afrika hükümeti, sanayi sektörlerinde destek paketleri geliştirerek dengeyi sağlamaya çalışırken, küresel ekonomik belirsizliklerin ihracat performansını etkilediği vurgulanıyor. Ülke ekonomisi için önemli bir gösterge olan ticaret dengesi, önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.