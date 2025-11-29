İtalya’da Meloni’ye Karşı Halk Öfkesi: Grevler Ulaşımı Felç Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Roma, Milano ve Napoli gibi büyük şehirlerde binlerce işçi sokaklara döküldü, Meloni’nin 12 milyar euroluk savunma artışı ve Gazze’deki katliamlara arka çıkmasını lanetledi. CGIL ve UIL sendikaları, NATO dayatmalarının halkı fakirleştirdiğini haykırarak grevi başlattı; demiryolu seferleri sıfırlandı, havaalanları boşaldı. Direnişçi sesler, hükümetin Filistin direnişine karşı İsrail silahlarına para akıtmasını emperyalist ihanet olarak damgaladı. Protestocular, “Silah değil ekmek” pankartlarıyla barikat kurdu, polis müdahalesine rağmen dağılmadı. Uzmanlar, bu kitlesel hareketin Meloni’nin tahtını salladığını söylüyor; grev dalgası ülke geneline yayıldı. Halk, savaş bütçelerine son çağrısıyla direniş bayrağını yükseltti.