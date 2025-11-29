Yerleşimciler Suriye Topraklarında Yeni Sömürge Hayalleri Kuruyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Anadolu Ajansı'na göre, Golan ve Hermon Dağı civarından sınırı aşan Yahudi gruplar, kaçak karakollar kurma peşinde koştu; İsrail ordusu bile bu maceracıları geri çekip azarladı. Ağustos'ta da benzer bir teşebbüs bozulmuş, askerler tarafından ülkelerine iade edilmişti. Direnişçiler, İsrail'in 8 Aralık 2024'ten beri Şam'a 20 km yaklaşan işgal hamlesini ve 1000'den fazla hava saldırısını kınayarak, yerleşimci çetesini emperyalist yayılmacılığın öncüsü olarak lanetledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın vurguladığı gibi, Dürzi bahanesiyle güneyi yutma planı halkı ayağa kaldırdı. Bu adımlar, Baas sonrası kaostan yararlanarak Levant'ı ele geçirme stratejisinin parçası. Direniş güçleri, toprağı korumak için her cephede teyakkuzda.