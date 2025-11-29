Massad: Gazze Riviera’sı Sömürge Planı Arap Rejimlerince Destekleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Columbia Üniversitesi öğretim üyesi Massad, Tony Blair’in ekibinin İsrailli iş insanları ve BCG ile hazırladığı “Gazze Ekonomi Planı”nı işaret ederek, projenin kripto para, düşük vergi ve özel ekonomik bölgelerle Filistin’i borsaya açma amacı taşıdığını vurguladı. Bu vizyon, Gazze’yi “Ortadoğu’nun Rivierası” diye pazarlayarak nüfusu zorla boşaltmayı ve 10 yıllık ABD denetimini öngörüyor; Gazzelilere 5 bin dolarlık “gönüllü göç” teşviki sunuluyor. Direniş analistleri, Ürdün ve Mısır gibi rejimlerin sessizliğiyle desteklenen bu planın, Filistin direnişini boğma girişimi olduğunu haykırıyor. Financial Times’ın ifşa ettiği belgeler, savaş sonrası “fırsat” yalanını ortaya koyarken, direniş cephesi emperyalist tröstlere karşı toprağı müdafaa çağrısını yükseltiyor. Arap dünyasındaki ihanetler, halk direnişini daha da keskinleştiriyor.​