Kudüs Tugayları’ndan Batı Şeria’da Sert Misilleme: Zırhlılar Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kudüs Tugayları sözcüsü, Cenin Tugayları ve Nasıra Tugayları’yla koordineli operasyonlarda patlayıcılarla işgal konvoylarını dağıttıklarını duyurdu; Tubas’ta bir zırhlı araç imha edildi, Silet el-Harisiye ekseninde çatışmalar şiddetleniyor. Son haftalarda 24 Filistinlinin yaralandığı baskın dalgasına karşı direniş, taşlar ve mermilerle halkı ayağa kaldırdı. Direnişçiler, İsrail’in Batı Şeria’yı sessizce yutma planını bozmak için her noktada teyakkuzda; Cenin’deki ortak operasyon odası zafer sinyalleri veriyor. Yerleşimci çetelerin zeytinliklere saldırıları da misilleme dalgasını tetikledi. Halk, “Zafer bizim olacak” sloganıyla sokakları doldururken, direniş ekseni emperyalist işgale karşı duvar örüyor. Bu kahraman direniş, Filistin bayrağını daha yükseğe taşıyor.​