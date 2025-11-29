Raad: Tabatabai Suikastı Lübnan Direnişine Karşı Lanetli Saldırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- 23 Kasım’da Beyrut’un güney banliyölerinde apartman basan İsrail uçakları, Tabatabai’yi üçüncü suikast girişimiyle şehit etti; 5 direnişçi kardeş şehit düştü, 28 yaralı var. Hizbullah, 1968 doğumlu komutanı “toprağı savunan kahraman” diye uğurlarken, cenazesine yüz binler akın etti. Raad, Netanyahu’nun emir komuta zincirini işaret ederek, bu terörün direnişi kıramayacağını haykırdı. Direniş cephesi, ABD yaptırımlı Tabatabai’nin Suriye-Yemen hattındaki zaferlerini anarak misilleme sinyali verdi; İran da “savaş suçu” diye kınadı. Ateşkes yalanını bir kez daha ifşa eden saldırı, Lübnan halkını ayağa kaldırdı. Direnişçiler, işgalcilerin Lübnan’ı yutma hayalini kana bulayarak boğacak.