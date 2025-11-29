Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Şirketin ilk yarı gelirleri yüzde 17,6 düşerek 4,263 milyar rubleye geriledi, net kârı ise yüzde 68,3 eriyerek 245 milyar rublede kaldı; CEO Igor Sechin, OPEC+ ülkelerinin Suudi Arabistan önderliğindeki taşkın üretimini ve Merkez Bankası’nın yüksek faiz sopasını suçladı. Üstelik serbest nakit akışı yüzde 75 çöktü, EBITDA yüzde 36 daraldı. Direniş analistleri, Batı yaptırımlarının Rosneft gibi devleri diz çöktürdüğünü haykırarak, petrol piyasasındaki 2,6 milyon varil/gün fazlalığın emperyalist oyunun meyvesi olduğunu vurguluyor. Küresel enerji direnişi, Rusya ekonomisini köşeye sıkıştırırken halklar alternatif yollar arıyor. Bu çöküş, direnişin uzun soluklu mücadelesinde yeni bir sayfa açıyor.