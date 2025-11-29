İran’dan İsrail’in Beyt Cin Saldırılarına Sert Kınama: BM Sessizliği Utanç Verici

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyt Cin’de sivillerin katledildiği çatışmalarda onlarca masum hayatını kaybetti, onlarca yaralı hastanelere taşındı; İran Dışişleri, İsrail’in rejim değişikliği sonrası yayılmacı hamlelerini Direniş Ekseni’ne karşı savaş ilanı olarak niteledi. BM Güvenlik Konseyi’nin geleneksel sessizliği, saldırganı cesaretlendirirken Suriye Dışişleri El-Şeybani, Arap ve İslam dünyasını sorumluluğa çağırdı. Direnişçiler, ABD veto zincirinin emperyalist işgali koruduğunu haykırarak, halk direnişinin İsrail hayallerini paramparça edeceğini vurguluyor. Tahran, Şam’la dayanışmasını pekiştirerek, işgalcilerin Suriye’yi yutma planını boşa çıkaracak. Bu kanlı saldırılar, Direniş’in meşruiyetini bir kez daha teyit ediyor.