Hizbullah Papa XIV. Leo’ya Açık Mektup: Gazze Soykırımı ve İşgale Karşı Lübnan Köprüsü Ayakta

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’tan Papa’ya “derin saygı” ile başlayan mesajda, II. John Paul’un “Lübnan bir vatan değil mesajdır” sözü alıntılandı; İslam-Hristiyanlık köprüsü olarak Lübnan’ın siyasi istikrarı mezhep zenginliğiyle korunuyor diye vurgulandı. Dünya çatışmalarının kökü “insan hakları ihmali, baskı hırsı ve güç kullanımı” olarak gösterilirken Gazze’deki Filistin gaspı uluslararası sessizlikle bağdaştırıldı. Lübnan güneyindeki devam eden siyonist işgal, su kaynakları ve gaz sahalarını yutma girişimi; halkı güvenlik ve siyasi baskı altında tutma diye damgalandı. “Büyük güçler desteğiyle süren soykırım” ifadesiyle Gazze katliamları ve Lübnan saldırıları şiddetle kınandı.

Direnişçi grup, ordu ve halkıyla birlikte yaşama, demokratik uzlaşı, iç güvenlik ve egemenlik ilkelerine bağlılıklarını yineleyerek dış müdahale ve anayasal gaspı reddettiklerini haykırdı. İsa Mesih takipçilerini “sevgi, insan hakları elçisi” diye selamlayan Hizbullah, Papa’dan İsrail işgali ve destekçilerini reddetmesini istedi. Beyrut Limanı anması, Aziz Şarbel Türbesi ziyareti ve Baabda-Berri-Selam görüşmeleri öncesi gelen mektup, Papa’nın sevgisini halka yansıtması ve huzurlu geçmesi duasıyla bitti. Direnişçiler, bu tarihi mesajı emperyalist sessizliğe karşı Lübnan halkının zaferi saydı; Papa’nın barış duasını roketlerle taçlandıracaklarını ima etti.