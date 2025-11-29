Rus Gölge Tankeri Karadeniz’de Mayın Tuzağına Düştü: Kairos Alevler İçinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İstanbul Boğazı girişinde seyreden Panama bandralı Kairos, muhtemel Ukrayna mayınına çarpınca dev patlamayla sarsıldı; Rus petrol tanker filosunun belkemiği vuruldu, yangın hâlâ kontrol altında değil. Mürettebat helikopterle kurtarılırken Kırım yönlü sevkiyat hattı kesildi, NATO gemileri alanı sardı. Direniş analistleri, Zelenskiy güçlerinin Karadeniz’de döşediği mayın kuşağının Moskova’nın gizli petrol kaçakçılığını paramparça ettiğini haykırdı; Batı yaptırımlarını delme hayali suya düştü. Rus Donanması sessiz kalırken, Ukrayna “deniz direnişi zaferi” ilan etti. Bu kaza, küresel enerji direnişinin yeni halkası oldu.