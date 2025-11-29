Ayetullah Hamanei: 12 Günlük Savaşta Düşman Eli Boş Döndü, İran Birlik Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin 27 Kasım 2025'te İran halkına hitaben yaptığı konuşma, 12 günlük savaşın sonuçlarını değerlendirerek direniş ekseninin ABD ve Siyonist rejime karşı aldığı tarihi zaferi ilan etti. Konuşma, Besiç güçlerini överek başladı ve küresel emperyalizmin yenilgisini vurgulayarak sona erdi; Le Monde gibi Batı medyası da bu meydan okumayı manşete taşıdı.​

Besiç'in Stratejik Kapasitesi

Ayetullah Hamanei, Halk Seferberlik Güçleri'ni (Besiç) "toplumdaki büyük ve değerli kapasite" diye nitelendirerek, düşmanın askeri, ekonomik, üretim ve teknoloji planlarını bozan direniş kalesi olarak övdü. Bu vurgu, İran'ın iç dayanışmasının emperyalist sabotajlara karşı en güçlü kalkanı olduğunu haykırdı.​

12 Günlük Savaşta Tarihi Yenilgi

"12 günlük savaşta İran milleti hem ABD'yi hem Siyonistleri kesin yenilgiye uğrattı" diyerek, 20 yıllık Siyonist planın (halkı kışkırtma, sistemi yıpratma) eli boş döndüğünü ilan etti. Saldırganların fitne çıkarma hayali ters tepti; hatta sistem karşıtları bile kenetlendi, ulusal birlik zaferin anahtarı oldu ve korunmalı.​

ABD'nin Ağır Kayıpları ve Silah Fiyaskosu

ABD'nin en gelişmiş denizaltı, savaş uçağı ve savunma sistemlerini kullanmasına rağmen hedefine ulaşamadığını vurguladı; "İran milleti Amerika karşısında kenetlendi, düşmanı başarısız bıraktı" sözleriyle Washington'un kandırma planını yerle bir etti.​

Emperyalist Müdahalenin Küresel Yıkımı

"ABD'nin müdahil olduğu her yerde savaş, soykırım, yıkım ve göç olur" restiyle Ukrayna savaşını (3 günde bitecek yalanı, 28 maddelik dayatma), Siyonistlerin Lübnan-Suriye-Gazze suçlarını işaret etti. ABD'nin petrol hırsıyla kıtaya uzanan savaşlarını lanetleyerek, "İslam Cumhuriyeti böyle bir hükümetle ilişki kurmaz" diye kesti.​

Direnişçiler, Hamanei'nin sözlerini emperyalizmin çöküş müjdesi saydı; konuşma, İran halkını yeni zaferlere seferber etti.​