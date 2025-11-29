BM'den Ateşkes İtirafı: İsrail Gazze'de BM Okulunu Helikopterle Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Laerke, 25 Kasım'da Deyr el-Belah'ta UNOPS ekibine silahlı saldırı da yaşandığını belirterek, "Ateşkes olsa da BM çalışanları tehlikede" diye haykırdı; şans eseri can kaybı yok. Direnişçiler, Netanyahu'nun ateşkes yalanını bir kez daha ifşa eden bu ihlali soykırımın kanıtı saydı; Gazze halkı BM'yi emperyalist sessizliğe karşı Filistin direnişine omuz vermeye çağırdı. Han Yunus ve Refah hava bombardımanları insani yardımı baltalarken, İsrail konutları günlük patlatıyor. Yemen ve Lübnan direnişi, Gazze zaferini BM okul vuruşuyla kutladı. Bu vahşet, Siyonist hayallerin sonu olacak.