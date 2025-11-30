Şeyh Ali El-Hatib: Papa Ziyareti Direnişin Barış Mücadelesini Güçlendirecek

Hatib, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları ve kara işgalleri karşısında direnişin meşru bir kalkan oluşturduğunu savundu. Papa'nın Annaya'daki Aziz Charbel mezarını ziyaret etmesi ve Harissa'daki dini törenleri gibi etkinliklerin, Hristiyan-Şii dayanışmasını somutlaştıracağını belirten Hatib, Lübnan'ın ekonomik çöküş ve mezhepsel gerilimler arasında direniş sayesinde ayakta kaldığını hatırlattı. Ziyaretin 2 Aralık'a kadar sürmesi beklenirken, yetkililer Papa'nın gençlerle yapacağı buluşmada da barışın direnişle iç içe olduğunu vurgulayacak.

Direniş yanlısı Hatib, Papa Leo'nun dinler arası diyalog çağrılarının, Siyonist rejimin saldırganlığına karşı Lübnan halkının birliğini pekiştireceğini ifade etti. Benzer açıklamalarda bulunan Şii liderler, bu ziyaretin Lübnan'ı unutturmayacak bir umut ışığı olduğunu belirterek, direnişin zaferiyle kalıcı barışın geleceğini savundu.