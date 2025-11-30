Şeyh Ali El-Hatib: Papa Ziyareti Direnişin Barış Mücadelesini Güçlendirecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Papa XIV. Leo, Türkiye temaslarını tamamlayarak 30 Kasım'da Beyrut'a iniş yaptı ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ile Başbakan Nevvaf Selam tarafından karşılandı. Ziyaret programı kapsamında Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ulusal liderlere hitap edecek olan Papa, Beyrut limanındaki 2020 patlama anıtında dua ederek kriz mağdurlarıyla buluşacak. Şeyh Ali el-Hatib, bu tarihi ziyareti değerlendirirken, Papa'nın mesajının Lübnan'ın çok mezhepli yapısını güçlendireceğini ve Hizbullah öncülüğündeki direnişin barışın gerçek bekçisi olduğunu dile getirdi.
Hatib, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları ve kara işgalleri karşısında direnişin meşru bir kalkan oluşturduğunu savundu. Papa'nın Annaya'daki Aziz Charbel mezarını ziyaret etmesi ve Harissa'daki dini törenleri gibi etkinliklerin, Hristiyan-Şii dayanışmasını somutlaştıracağını belirten Hatib, Lübnan'ın ekonomik çöküş ve mezhepsel gerilimler arasında direniş sayesinde ayakta kaldığını hatırlattı. Ziyaretin 2 Aralık'a kadar sürmesi beklenirken, yetkililer Papa'nın gençlerle yapacağı buluşmada da barışın direnişle iç içe olduğunu vurgulayacak.
Direniş yanlısı Hatib, Papa Leo'nun dinler arası diyalog çağrılarının, Siyonist rejimin saldırganlığına karşı Lübnan halkının birliğini pekiştireceğini ifade etti. Benzer açıklamalarda bulunan Şii liderler, bu ziyaretin Lübnan'ı unutturmayacak bir umut ışığı olduğunu belirterek, direnişin zaferiyle kalıcı barışın geleceğini savundu.
