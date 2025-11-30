Venezuela Direniş Planları ABD Emperyalizmine Karşı Hazır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Karayipler'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisi yığınağına yanıt olarak 200 bin askerin acil seferber edildiğini doğruladı. Ülke genelinde 280'den fazla noktada küçük gerilla birimleri oluşturulurken, Rus yapımı Igla-S uçaksavar füzeleri stratejik noktalara konuşlandırıldı. Bu asimetrik direniş doktrini, konvansiyonel ordunun dezavantajını telafi ederek dağlık bölgelerde uzun soluklu sabotaj ve vur-kaç taktikleri öngörüyor.

Başkent Karakas'ta ise istihbarat servisleri ve 4,5 milyonluk Bolivarcı milis gücüyle kontrollü kaos planı masada; altyapı hedefleri, yollar ve enerji hatlarında anarşi yaratarak işgali "yönetilemez" kılmak hedefleniyor. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, bu hazırlıkların Hugo Chavez'in "Tüm Halkın Savaşı" mirasına dayandığını belirterek, milislerin drone'larla destekleneceğini açıkladı. İran ve Rusya'dan gelen Mohajer-4 insansız araçlar ile Pantsir-S1 sistemleri, hava savunmasını güçlendirerek direnişin omurgasını oluşturuyor.

Yetkililer, ordunun cephaneliğindeki Rus menşeli S-300VM ve Buk-M2E füzelerinin ABD teknolojisine karşı caydırıcılık sağlayacağını vurguladı. Analistler, bu stratejilerin Maduro rejimini koruma altına alırken, Latin Amerika'daki anti-emperyalist cepheyi de pekiştireceğini belirtiyor. Seferberlik tatbikatları devam ederken, halk direniş ruhuyla birleşerek herhangi bir işgali tarihe gömecek.