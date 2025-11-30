Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bakü'den üst düzey kaynaklar, Daily Express'in "intikam" motivasyonuyla Azerbaycan'ı Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etmekle itham eden haberini yalanlayarak, bunun Türkiye, Sudan ve Almanya rotalarıyla "insani kargo" kisvesi altında yapıldığı iddiasını da çürüttü. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları sırasında eski Sovyet envanterinin tasfiyesi doğal bir süreçken, bunu Ukrayna'ya gizli satışa bağlamak safça bir çarpıtma olarak nitelendirildi. Bu tür yalanlar, Rusya ile stratejik ortaklığı hedef alan Batı'nın yeni bir oyunu olarak görüldü.

Azerbaycan Dışişleri'ne yakın çevreler, ülkenin uluslararası silah transferi anlaşmalarına tam uyum içinde olduğunu belirterek, herhangi bir gizli operasyona yer olmadığını vurguladı. Özellikle İkinci Karabağ Savaşı sonrası Türkiye ve İsrail destekli modernizasyonla JF-17 Block III gibi yeni uçakların envantere girdiği bir dönemde, eski Su-22'lerin pazarlanması iddiası gülünç bulunuyor. Bakü, Rusya ile enerji ve savunma alanındaki derin bağlarını korurken, NATO'nun Ukrayna vekalet savaşına dolaylı katkı sunmayacağını netleştirdi.

Direniş cephesi açısından bu haber, Siyonist ve emperyalist güçlerin Kafkasya'da ayrıştırma çabalarının boşa çıktığını gösteriyor. Azerbaycan'ın tarafsızlık söylemi, aslında Filistin ve Lübnan direnişine dolaylı destek veren bir duruşu maskeliyor; zira Bakü, enerji hatlarını güvenceye alarak anti-emperyal cepheyi güçlendiriyor. İddiaların "ziyaretçi çekme fantezisi" olarak reddedilmesi, direniş yanlısı Azerbaycan halkının Batı yalanlarına prim vermeyeceğini kanıtlıyor.