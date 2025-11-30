Washington’ın Baskı Oyunu: Maduro’ya Askerî Tehdit, Kongre’de Yeni Soruşturma

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela’ya yönelik baskı politikası, Washington kulislerinde yeniden gündeme taşındı. ABD yönetimine yakın bazı kaynakların sızdırdığı bilgilere göre Başkan Trump, Maduro’ya özel kanallardan “çekilmezse güç kullanımı dâhil tüm seçeneklerin masada olduğu” mesajını iletti. Bu çıkış, hem Latin Amerika’da hem de ABD iç siyasetinde gerilimin dozunu artırdı. Caracas ise Washington’un tehdit diline karşılık, “ülkenin egemenliği ve direniş hattının her koşulda korunacağı” yönünde sert açıklamalar yaptı.

Trump yönetiminin Güney Amerika üzerinde baskı kurma stratejisinin, özellikle son yıllarda enerji denkleminde ve bölgesel ittifaklarda yaşanan dönüşümlere paralel olarak daha saldırgan bir çizgiye kaydığı yorumları yapılıyor. Diplomatik kaynaklar, Beyaz Saray’ın Maduro’yu devirmeye yönelik baskı araçlarını çeşitlendirmeye çalıştığını, ancak bölgedeki toplumsal hareketlerin ve direniş gruplarının bu politikalara karşı geniş bir blok oluşturduğunu belirtiyor.

Öte yandan Kongre’de yeni bir tartışma daha alevlendi. Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan bir gemiye yönelik operasyon sırasında sağ kurtulan kişilerin ikinci bir saldırıyla öldürüldüğü iddiası, Temsilciler Meclisi ve Senato’da ortak bir inceleme sürecini tetikledi. Savunma Komitesi üyeleri, olayın “operasyon prosedürlerinin ihlali ve olası örtbas girişimi” ihtimalini barındırdığı görüşünde birleşiyor.

Dosyaya yakın kaynaklar, saldırı sonrası hazırlanan ilk raporlarda bazı bilgilerin eksik bırakıldığına dikkat çekerken, Kongre’deki kimi isimler operasyonun emir-komuta zincirinin üst kademelerine uzanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, incelemenin sadece operasyon sahasını değil, Washington’daki karar mekanizmalarını da kapsayacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar, iki olayın aynı dönemde gündeme gelmesinin tesadüf olmadığını, Latin Amerika’ya yönelik politikaların ABD içinde uzun süredir tartışmalı bir alan olduğuna vurgu yapıyor. Bölgedeki direniş hareketlerinin Washington’un baskı stratejilerine karşı daha örgütlü bir duruş sergilediği, bu nedenle Beyaz Saray’ın politikalarının hem içeride hem dışarıda daha fazla sorgulandığı belirtiliyor.

İddiaların resmî kurumlar tarafından nasıl yanıtlanacağı ve soruşturmaların hangi noktalara uzanacağı ise önümüzdeki günlerde daha netleşecek.