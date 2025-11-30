Gazze Ablukası Sürerken Tel Aviv–Abu Dabi Hattı Hızlandı: Regev’in Gizli Ziyareti Tepki Çekti

Ancak Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in hafta sonu Abu Dabi’ye yaptığı habersiz ziyaretin ortaya çıkması, bölgede özellikle direniş ekseninde büyük tepki topladı. Gazze’deki savaşın açtığı yaralar hâlâ derinleşirken, İsrail’in normalleşme projelerini hızlandırma çabası “siyasi duyarsızlık” ve “savaşın ekonomik rantla perdelemesi” şeklinde yorumlandı. Bölge analistleri, Tel Aviv’in bu tarz projelerle hem diplomatik kuşatmayı kırmaya hem de Körfez monarşileriyle ilişkilerini derinleştirmeye çalıştığını belirtiyor.

Regev’e yakın kaynaklar, ziyaretin “teknik bir inceleme” kapsamında yapıldığını öne sürse de görüşmelerin ticaret, güvenlik ve lojistik bağlantılar gibi konuları da kapsadığı tahmin ediliyor. BAE’nin projeye verdiği yüksek önemin ardında, enerji taşımacılığını çeşitlendirme ve bölgesel lojistik ağlar içinde merkezi bir rol üstlenme hedefinin bulunduğu ifade ediliyor.

Direniş yanlısı çevreler ise projenin, Gazze’deki savaşın yarattığı insani felakete rağmen normalleşme adımlarının hızlandırılmasının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgesel entegrasyon planlarının Filistin halkının acılarını görünmez kılmayı amaçladığını vurguluyor. Bazı uzmanlar, İsrail’in bu demiryolu hattını sadece ekonomik bir girişim olarak değil, bölgedeki siyasi dengeleri yeniden şekillendirmeyi hedefleyen stratejik bir araç olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

Demiryolu projesinin nihai güzergâhı, güvenlik protokolleri ve finansman modeli konusunda henüz tam bir açıklama yapılmış değil. Ancak Tel Aviv ve Abu Dabi arasındaki temasların sıklaştığı ve projenin Washington tarafından da yakından izlendiği biliniyor. Önümüzdeki süreçte, savaşın seyri ve bölgesel diplomasi dengeleri, projenin gerçek anlamda hayata geçip geçmeyeceğini belirleyecek en kritik unsur olacak.