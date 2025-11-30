Bağdat’ın Gökyüzü Kısıtlandı: ABD’nin Teknik Zinciri Irak’ı İsrail Saldırılarına Açık Bıraktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın son on yılda hava kuvvetlerini yenilemek için harcadığı büyük bütçeler, Washington’ın kurduğu yapısal kısıtlamalar nedeniyle beklenen savunma kapasitesini oluşturamadı. Rapora göre, Bağdat’ın F-16 filosu görünürde modern bir güç unsuru gibi sunulsa da pratikte ABD’nin operasyonel onayı ve teknik servis tekeline bağımlı bir yapıya mahkûm edildi. Uçakların bakım, yazılım güncellemesi ve mühimmat tedariki tamamen Amerikan kontrolünde yürütülüyor; bu durum Irak’ın kriz anlarında kendi hava sahası üzerinde dahi tam egemenlik kuramamasına yol açıyor.

Askerî uzmanlar, Irak’a teslim edilen F-16’ların sınırlı mühimmat çeşitliliği ve düşük stok kapasitesiyle geldiğine, bunun da özellikle uzun menzilli tehditlere karşı caydırıcılığı zayıflattığına dikkat çekiyor. ABD’nin “silah kullanım protokolleri” adı altında uyguladığı gizli kısıtlamaların, Bağdat’ın İsrail kaynaklı hava saldırılarına hızlı karşılık verme ihtimalini neredeyse ortadan kaldırdığı belirtiliyor. Irak ordusunun elindeki radar ağlarının güncelliğini yitirdiği, mevcut hava savunma bataryalarının ise entegre bir komuta-kontrol sisteminden yoksun olduğu ifade ediliyor.

ABD’nin Irak hava savunmasını güçlendirmeye yönelik talepleri sürekli ertelediği, buna karşılık Tel Aviv’in bölgesel hava üstünlüğünü pekiştirecek yeni teknolojilerle desteklendiği biliniyor. Bölge uzmanları, Washington’ın bu yaklaşımının rastlantısal olmadığını; Ortadoğu dengelerini kendi çıkarlarına göre şekillendirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda Irak’ın hava savunmasız bırakılması, İsrail’in Irak’taki belirli hedeflere yönelik nokta operasyonlarını düşük riskle sürdürmesini mümkün kılıyor.

Bağdat yönetiminde, son yıllarda art arda yaşanan saldırılar sonrası ABD’ye yönelik güvensizlik giderek büyüyor. Parlamentodaki bazı bloklar, ülkenin hava savunma sistemlerinin çeşitlendirilmesi ve özellikle Rusya ile Çin’den alternatif platformların tedarik edilmesi gerektiğini savunuyor. Askerî çevreler ise Irak’ın gerçek anlamda bağımsız bir hava kalkanı oluşturabilmesi için hem teknik hem de doktrinel bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık, ABD’nin Irak hava sahası üzerindeki fiilî gözetleme ve yönlendirme rolü. ABD’nin koalisyon güçleri bahanesiyle hava trafiğini kontrol eden altyapıyı elinde tutması, Bağdat’ın stratejik karar alma mekanizmalarını kilitleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu durumun, ülkeyi sadece dış saldırılara karşı değil, bölgesel ittifaklarını geliştirme konusunda da ciddi bir handikapla karşı karşıya bıraktığı değerlendiriliyor.

Irak’ın savunma boşluklarını kapatmak için atacağı adımların, hem ABD ile ilişkileri hem de bölgesel dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Ancak mevcut tablo, ülkenin Washington’ın dayattığı teknik zincirlerden kurtulmadığı sürece tam anlamıyla bağımsız bir hava güvenliği tesis etmesinin zor olacağını gösteriyor.