Beytüllahim Çevresinde Gerilim Tırmandı: Yerleşimci Saldırısı Sonrası Ordu Bölgeyi Kuşattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beytüllahim’in güneyinde yer alan kırsal bölgeler, yerleşimcilerin organize saldırılarıyla bir kez daha şiddetin odağına dönüştü. Sabah saatlerinde yüzleri maskeli yerleşimciler, zeytinliklerde çalışan Filistinlilere taş, sopalar ve silahlarla saldırdı. Filistin Kızılayı, saldırıda yaralanan 10 kişiden birinin gerçek mermiyle vurulduğunu, diğerlerinin ise darp ve plastik mermi nedeniyle yaralandığını bildirdi. Yaralıların çoğunun olay yerine ulaşımı engelleyen askerler yüzünden geç hastaneye nakledilebildiği belirtildi.

Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırının spontane bir eylem olmadığını, yerleşimci grupların çevrede günlerdir keşif yaptığını ve saldırı saatinden önce araçlarla toplandığını aktarıyor. Son dönemde yerleşimci şiddetinin sistematik bir yön kazandığı, özellikle Beytüllahim çevresindeki köylerin hedef alınarak Filistinlilerin topraklarından koparılmasının amaçlandığı değerlendiriliyor.

Saldırının hemen ardından bölgeye konuşlanan İsrail ordusunun, olay yerini “kapalı askerî alan” ilan ederek giriş çıkışları engellemesi büyük tepki topladı. Filistinli sakinler, ordunun bu uygulamayla saldırgan yerleşimcilere koruma sağladığını ve delil toplanmasını önlediğini ifade ediyor. Görgü tanıkları, bazı yerleşimcilerin askerlerin gözü önünde çevredeki evlerin kapı ve pencerelerine zarar verdiğini, hayvan ağıllarını ateşe verdiğini belirtti.

Askerî çevrelerde, ordunun bu tarz olaylarda “arabulucu” konumda olduğuna dair resmî söylemin gerçeği yansıtmadığı, sahadaki pratikte askerlerin çoğu zaman yerleşimcilere alan açtığına dikkat çekiliyor. İnsan hakları örgütleri, Batı Şeria’da artan yerleşimci saldırılarının ortak bir özellik taşıdığını; saldırı sonrası ordunun bölgeyi çevreleyerek Filistinlilerin ifade vermesini, görüntü paylaşmasını ve müdahale etmesini engellediğini vurguluyor.

Direniş çevreleri ise Beytüllahim’de yaşananların tesadüfi değil, işgal rejiminin yerleşimci grupları fiilî milis güçleri olarak kullanma stratejisinin parçası olduğunu dile getiriyor. Filistin köylerinin çevresinde sistematik baskı yoluyla demografik yapı değiştirilmeye çalışıldığı; özellikle tarım alanlarının, su kaynaklarının ve ulaşım noktalarının hedef alındığı belirtiliyor.

Olayın ardından bölge halkı, saldırıların durdurulması için uluslararası gözlem mekanizmalarının bir an önce devreye girmesi çağrısında bulundu. Ancak sahadaki tablo, yerleşimci şiddetinin İsrail ordusunun desteğiyle daha da pervasızlaşacağı yönündeki endişeleri güçlendiriyor.