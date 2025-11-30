Karadeniz'de Kritik Darbe: Novorossiysk Terminaline İHA Saldırısı Petrol Akışını Kesti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karadeniz’in stratejik enerji koridorlarından biri olan Novorossiysk limanı, sabaha karşı düzenlenen insansız deniz aracı saldırısıyla büyük bir sarsıntı yaşadı. Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC), saldırının ana yükleme ünitelerinden birini hedef aldığını ve oluşan hasarın kritik seviyede olduğunu duyurdu. Konsorsiyumun yaptığı ilk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken, petrol sızıntısını engellemek için bölgedeki acil müdahale ekipleri hızla devreye sokuldu.

Uzmanlar, saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını ve Karadeniz çevresinde artan askerî gerilimin enerji hatlarını doğrudan hedef almaya başladığını belirtiyor. Son aylarda hem insansız hava hem de insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların çeşitlenmesi, enerji güvenliği alanında yeni bir kırılganlık oluşturmuş durumda. Novorossiysk terminali, Kazakistan petrolünün dünya piyasalarına açıldığı en önemli kapılardan biri olduğundan, buradaki herhangi bir aksama küresel enerji piyasalarında dalgalanmalar yaratabiliyor.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, saldırının niteliğinin “yüksek hassasiyet” gösterdiğini, kullanılan aracın terminal savunma hattını aşacak şekilde yönlendirildiğini kaydediyor. Rus savunma birimleri olay sonrası bölgede tarama faaliyetleri başlatarak olası ek tehditleri bertaraf etmeye çalışırken, saldırının kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

CPC yönetimi, yükleme ünitesindeki hasarın tam boyutunun tespiti için teknik ekiplerin çalışmalara başladığını, sevkiyatların yeniden başlaması için günler hatta haftalar sürebilecek bir onarım sürecinin gerekli olabileceğini ifade ediyor. Enerji uzmanları ise bu tür saldırıların artması halinde sadece Karadeniz’in değil, Hazar havzasının bütün lojistik ağlarının baskı altına girebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan bazı bölgesel analizlerde, saldırının enerji hatlarını jeopolitik bir baskı aracı olarak kullanan aktörlerin yeni bir faza geçtiğinin işareti olduğu değerlendiriliyor. Enerji akışındaki her kesintinin, küresel piyasalardan bölgesel siyaset mekanizmalarına kadar geniş bir etkiler silsilesini tetiklediği vurgulanıyor.

Novorossiysk terminalinin yeniden tam kapasite çalışmaya başlaması için belirsizlik sürerken, Karadeniz’in enerji güvenliği denkleminde yeni bir kırılma yaşandığı açıkça görülüyor. Bu son saldırı, bölgenin sadece askeri değil, ekonomik olarak da hedef haline getirildiğinin çarpıcı bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.