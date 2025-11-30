Fadlullah’tan Net Mesaj: “Lübnan Direnişi Teslim Olmaz, Çözüm Dayatmayla Değil Birlikle Kurulur”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın ekonomik çöküş, bölgesel baskılar ve güvenlik tehditleriyle aynı anda mücadele ettiği kritik bir dönemde Direnişe Vefa İttifakı’ndan Hasan Fadlullah, Şii toplumunun yoğun olduğu bölgelerde düzenlenen halk buluşmalarında önemli mesajlar verdi. Fadlullah, ülkeye sunulan dış kaynaklı girişimlerin “krizi çözmekten ziyade teslimiyet senaryosu” içerdiğini belirterek, direnişin temel çizgisinin hiçbir koşulda geri adım atmamak olduğunu söyledi.

Milletvekili, özellikle son haftalarda uluslararası aktörlerin Lübnan siyasetini yeniden dizayn etmeye dönük baskılarının arttığını, bu çabaların ülkeyi direnç hattından koparmayı hedeflediğini ifade etti. Ona göre Washington ve bazı bölgesel müttefikler, ekonomik yardımı bir kaldıraç gibi kullanarak direnişin silahsızlandırılması, sınır güvenliğinin yeniden tanımlanması ve ülkenin savunma doktrininin dış müdahalelere açılması yönünde bir “teslimiyet paketi” dayatıyor.

Fadlullah, böylesi bir süreçte en önemli ihtiyacın ulusal bir duruş olduğunu vurguladı. Bunun için iki yönlü bir yaklaşım önerdi: İlki, farklı siyasi bloklar arasında kurumsal bir mutabakat mekanizması oluşturarak iç dengeleri sağlamlaştırmak; ikincisi ise altyapıdan enerjiye, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar uzanan yeniden imar sürecini yerli kaynaklarla ve direniş eksenli bölgelerin öncülüğüyle güçlendirmek.

Uzmanlara göre Fadlullah’ın çağrısı, Lübnan’da son yıllarda gittikçe belirginleşen iki çizginin çatışmasına işaret ediyor. Bir yanda dış destekli reform paketleri üzerinden ülkenin savunma yapısını dönüştürmek isteyen aktörler; diğer yanda ise ülkenin güvenliğinin ancak direniş doktriniyle korunabileceğini savunan geniş bir toplumsal taban bulunuyor. Fadlullah’ın açıklamaları, direniş hattının bu baskılar karşısında geri çekilmeyeceğinin en net işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Fadlullah ayrıca direnişin, sadece askeri değil, toplumsal dayanışma açısından da ülkenin en sağlam kurumsal yapısını oluşturduğunu belirtti. Elektrik krizinden sağlık altyapısına kadar birçok alanda direniş çevrelerinin gönüllü ağlarının toplumun yükünü hafiflettiğini hatırlatan Fadlullah, “Bu halk her zorluğu aşacak iradeye sahip; yeter ki birlik bozulmasın” ifadelerini kullandı.

Lübnan’ın önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği, hem iç siyasi dengelerin hem de dış baskıların yön değiştirmesiyle şekillenecek. Ancak Fadlullah’ın açıklamaları, direniş çevrelerinin ülkeye dayatılan hiçbir formülü kabul etmeyeceğini bir kez daha teyit etmiş oldu.