Afrika Birliği’nden Sert Adım: Gine-Bissau Darbe Sonrası Tamamen Askıya Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Afrika’nın kırılgan siyasi yapıya sahip ülkelerinden Gine-Bissau, ordunun yönetime el koymasıyla bir kez daha kaosun içine sürüklendi. Ülke içinden gelen teyitlere göre, darbe girişimi sırasında başkent Bissau’da gün boyu süren silahlı çatışmalar yaşandı; hükümete bağlı birlikler ile darbeci unsurlar arasında kontrol noktaları ve stratejik binalar el değiştirdi.

Darbe sonrası ulusal kurumların işlevsiz hale gelmesi ve siyasi liderlerin güvenli bölgelere çekilmesi üzerine Afrika Birliği, olağanüstü bir oturumla Gine-Bissau’nun üyeliğini askıya aldığını açıkladı. Birlik, kararını “anayasal düzenin tamamen ortadan kalkması” ve halkın iradesine yönelik açık bir müdahale olarak nitelendirilen askeri kalkışmanın ciddiyetiyle gerekçelendirdi.

Bölgeyi yakından izleyen analistler, Gine-Bissau’daki bu son darbenin uzun süredir ülkedeki güvenlik yapısının parçalı ve kontrolsüz olmasının bir sonucu olduğunu belirtiyor. Ordu içindeki hizipleşme, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlardaki çıkar çatışmaları ve siyasi liderlik yarışının sertleşmesi, son yıllarda ülkede patlamaya hazır bir zemin oluşturmuştu. Özellikle askeri kanat ile sivil yönetim arasında görev paylaşımı ve yetki alanları konusunda derin bir anlaşmazlık bulunduğu biliniyor.

Afrika Birliği’nin kararı sadece sembolik bir yaptırım değil; Gine-Bissau’nun mali destek programları, ortak güvenlik projeleri ve bölgesel siyasi platformlardan da uzaklaştırılması anlamına geliyor. Bu durum, darbenin yarattığı ekonomik ve diplomatik yalıtılmışlığı daha da derinleştirecek. Ekonomik olarak dış yardımlara bağımlı olan ülkenin önümüzdeki haftalarda ciddi bir bütçe kriziyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan ECOWAS’ın (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) da kısa süre içinde bir dizi yaptırım ve diplomatik baskı mekanizmasını devreye sokması bekleniyor. Bölge ülkeleri, son yıllarda art arda yaşanan darbelerin bölgesel istikrarı tehdit eden zincirleme bir süreç haline gelmesinden endişeli.

Halk nezdinde ise belirsizlik hâkim. Başkentte kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken, birçok devlet kurumu kapalı. Ülkedeki sivil toplum örgütleri, uluslararası kurumlara “hızlı bir arabuluculuk mekanizması kurulması” çağrısı yaparak siyasi boşluğun şiddete dönüşmesinden korktuklarını dile getiriyor.

Afrika Birliği’nin kararı, Gine-Bissau’nun yeniden sivil yönetime dönmesi için uluslararası baskının artacağını gösteriyor. Ancak ülkenin kırılgan siyasi yapısı göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerin daha fazla gerilim ve müzakerelerle şekilleneceği değerlendiriliyor.