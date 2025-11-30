Karakas ve Tahran Arasında “Onurlu Dünya” Ortaklığı Derinleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İran ile Venezuela arasındaki stratejik dayanışmayı değerlendirdiği açıklamasında, Tahran’ın Karakas’ın ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konularında gösterdiği kararlı duruşun “yalnızca diplomatik bir jest değil, ortak bir kader anlayışının dışavurumu” olduğunu söyledi. Gil’e göre, İran’ın bölgede giderek yoğunlaşan hukuksuz müdahalelere karşı uluslararası hukuku referans alan tutumu, Venezuela halkında güçlü bir güven ve yakınlık hissi uyandırıyor.

Gil, özellikle son yıllarda artan baskılar, ekonomik kuşatma politikaları ve hava sahasına yönelik kısıtlamalar karşısında İran’ın açık ve net desteğinin, Venezuela’nın uluslararası arenada yalnız olmadığı mesajını pekiştirdiğini dile getirdi. Bakan, “Egemenliğin hedef alındığı bir çağda, İran’ın bu ilkesel dayanışması bize sadece siyasi güç değil, aynı zamanda moral bir duruş kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

Karakas ve Tahran arasındaki iş birliği, yalnızca siyasi açıklamalarla sınırlı değil. İki ülke; enerji, savunma, ticaret ve medya alanlarında karşılıklı programlarla bağı derinleştirirken, Batılı güçlerin uyguladığı baskı politikalarına karşı ortak stratejiler geliştiriyor. Analistler, bu dayanışmanın, küresel ölçekte tek taraflı yaptırımların etkisini kırmayı amaçlayan daha geniş bir direniş ekseninin de önemli bir sacayağı olduğunu belirtiyor.

Gil, açıklamasında uluslararası hukuk ilkelerinin çiğnenmesinin hem İran hem de Venezuela için ortak bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, iki ülkeyi “onurlu, adil ve çok kutuplu bir dünya” hedefinde buluşturan unsurların giderek daha belirgin hale geldiğini kaydetti. Bakan, uluslararası sistemin büyük güçler tarafından araçsallaştırıldığı dönemlerin geride kalması için bu tür dayanışmaların kritik rol oynadığını ifade ederken, Venezuela halkının bu ortak mücadeleyi “tarihi bir sorumluluk” olarak gördüğünü belirtti.

Karakas yönetimi, İran ile yürütülen yakın temasların önümüzdeki dönemde daha kapsamlı ekonomik ve siyasi anlaşmalarla güçlendirilmesinin planlandığını açıklarken, bölgesel gözlemciler bu ortaklığın Latin Amerika-Ortadoğu hattında yeni bir dayanışma ekseninin somutlaştığına işaret ettiğini değerlendiriyor.