Tahran’dan Washington’a Sert Futbol Notası: İran Heyeti Kura Çekimini Boykot Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile ABD arasındaki diplomatik gerilim, bu kez spor sahnesine taşındı. İran Dışişleri Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası kura çekimine katılması planlanan İran Futbol Federasyonu heyetine Washington tarafından vize verilmemesinin “siyasi bir ayrımcılık” olduğunu belirterek ABD’ye resmi protesto notasının iletildiğini açıkladı. Tahran yönetimi, sporun uluslararası ilişkilerde bir köprü olması gerekirken ABD’nin bu tutumunun “sporun siyasileştirilmesinin bariz bir örneği” olduğunu vurguladı.

İran Futbol Federasyonu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin gerekçesiz vize engelinin yalnızca futbol heyetini değil, aynı zamanda İran halkının spor alanındaki uluslararası temsil hakkını da hedef aldığını belirtti. Federasyon, bu nedenle Washington’da yapılacak kura çekimini “katılımı meşru kılmamak adına” boykot etme kararı aldığını kaydetti.

Federasyon yetkilileri, FIFA’nın ev sahibi ülkelerin eşit katılım ilkelerine riayet etmek zorunda olduğunu hatırlatarak, ABD’nin bu uygulamasının uluslararası spor protokollerine aykırı olduğunu savundu. Tahran, FIFA’ya gönderdiği raporda, ABD’nin vize kararının “ev sahibi ülke yükümlülüklerini ihlal niteliği taşıdığı” değerlendirmesinde bulundu.

Diplomatik kaynaklar, İran’ın boykot kararının sadece bir tepki değil, aynı zamanda “sporun bağımsızlığına yönelik küresel bir uyarı” niteliği taşıdığını ifade ediyor. Tahran’ın bu tutumu, özellikle son yıllarda Batı’nın spor organizasyonlarını siyasi baskı aracına dönüştürdüğüne dair eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

İranlı spor uzmanları, ABD’nin vize engelinin ikili ilişkilerdeki siyasi gerilimden bağımsız değerlendirilemeyeceğini, Washington’ın İran heyetini dışarıda bırakma hamlesinin “uluslararası spor ortamında ayrımcılığa kapı aralayan tehlikeli bir yaklaşım” olduğunu belirtiyor. İran kamuoyunda ise boykot kararı, “onurlu bir duruş” olarak karşılanırken, federasyonun etkinliğe katılmama iradesi ülkenin ulusal onurunun korunması açısından önemli görülüyor.

Tahran, önümüzdeki günlerde hem FIFA hem de bölgesel futbol konfederasyonları nezdinde girişimlerini sürdüreceğini, benzer uygulamalara karşı uluslararası mekanizmaların devreye sokulması için çalışmalarını takviye edeceğini duyurdu. Spor alanında yaşanan bu kriz, İran-ABD ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığı olarak öne çıkıyor.