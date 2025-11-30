Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya, son haftalarda Ukrayna’nın cephe gerisindeki ikmal hatlarını yoğun şekilde hedef alıyor. Uzmanlar, bu yeni taktiğin, özellikle Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve çevresindeki lojistik merkezleri tehdit ettiğini belirtiyor. Bu noktalar, Ukrayna cephesinin kritik tedarik noktaları olarak biliniyor ve askeri malzemenin düzenli akışı için hayati öneme sahip.

Ukrayna ordusu ise, bu saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Bölgedeki hava savunma sistemleri aktif şekilde devrede ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için sürekli önlemler alınıyor. Ayrıca, yerel güçler ve sivil mühendisler, ikmal hatlarının zarar görmesi durumunda hızlı bir şekilde alternatif güzergahlar oluşturmak için çalışıyor.

Askeri analistler, Rusya’nın bu hamlesinin, Ukrayna’nın moralini ve lojistik kapasitesini zayıflatmayı hedeflediğini, ancak direniş ruhunun ve organize savunmanın bu tür saldırılara karşı önemli bir engel oluşturduğunu söylüyor. Direniş yanlısı kaynaklar, Ukrayna’nın yalnızca saldırılara dayanmakla kalmayıp, karşı saldırılarla Rus güçlerini lojistik noktalarında sıkıştırabileceğine dikkat çekiyor.

Savaş uzmanları, uzun menzilli dronların modern savaşta stratejik etkiler yaratabileceğini, ancak sahadaki direnişin ve yerel halkın desteğinin Ukrayna için belirleyici bir üstünlük sağladığını ifade ediyor. Bu durum, Ukrayna’nın sadece savunma değil, aynı zamanda aktif direnme kapasitesini de güçlendiriyor.