İran, Bölgesel Direniş Güçlerini Yeniden Silahlandırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da gerilim yeniden tırmanıyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, İran, olası bir İsrail saldırısına karşı hem kendi savunma kapasitesini hem de bölgedeki müttefiklerini güçlendirme yoluna gitti. Güvenlik analistleri, bu adımın sadece askeri anlamda değil, bölgesel stratejik dengeyi yeniden şekillendirme yönünde de kritik bir hamle olduğunu belirtiyor.

İran’ın silahlandırma programları, özellikle Lübnan’daki Hizbullah ve Gazze’deki direniş gruplarına yönelik destekleri kapsıyor. Bu güçlendirme, uzun menzilli füze sistemlerinden hassas mühimmat tedarikine kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor. Uzmanlar, bu hamlenin direniş cephelerinde moral ve operasyonel kapasiteyi artıracağını, aynı zamanda olası saldırılara karşı caydırıcı bir etki yaratacağını ifade ediyor.

Bölge analistleri, İran’ın bu adımının sadece savunmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda İsrail’in stratejik hamlelerini sınırlamayı hedefleyen bir diplomatik ve askeri mesaj içerdiğini vurguluyor. Direniş yanlısı kaynaklar, müttefik güçlerin güçlendirilmesinin, bölgedeki direniş hattının daha organize ve etkili bir şekilde hareket etmesine olanak sağlayacağını belirtiyor.

Uzmanlar, bu gelişmeler ışığında, Orta Doğu’daki güç dengelerinin önümüzdeki dönemde daha karmaşık bir hal alacağını ve sahadaki direniş unsurlarının, bölgesel savunma ve caydırıcılık kapasitesini ciddi şekilde artıracağını öngörüyor.