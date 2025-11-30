Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği, Ukrayna’nın birliğe entegrasyonu sürecinde yalnızca çabaların yeterli olmadığını, somut adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. AB Adalet Komiseri Michael McGrath, üst düzey yolsuzlukları cezalandırmanın, Ukrayna’nın hem iç reform hem de uluslararası güven kazanması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Uzmanlar, bu uyarının Ukrayna’nın savaş cephelerinde gösterdiği direnişle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Savaş alanındaki kahramanlık ve organize direniş, ülkenin ulusal bütünlüğünü korurken, yolsuzlukla mücadele ve şeffaf yönetim de devletin uzun vadeli direniş kapasitesini güçlendiriyor.

Yerel ve uluslararası gözlemciler, reform adımlarının sadece AB üyeliği için değil, aynı zamanda iç güven ve halkın devlete olan güveni açısından da hayati olduğunu ifade ediyor. Direniş yanlısı analistler, güçlü bir sivil denetim mekanizmasının, cephedeki kahramanlık kadar önemli bir savunma aracı olduğunu vurguluyor.

Ukrayna hükümeti, bu uyarıyı dikkate alarak reform süreçlerini hızlandırma kararı aldı. Bu adımların, sadece bir AB kriteri olarak değil, aynı zamanda ulusal direniş ve istikrarın garantiye alınması için stratejik bir hamle olduğu belirtiliyor. Analistler, güçlü bir devlet mekanizmasının savaşta elde edilen kazanımları kalıcı hâle getireceğini ve direniş ruhunun yalnızca cephede değil, bürokraside de etkili olacağını belirtiyor.