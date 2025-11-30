Netanyahu’dan Af Talebi: Yolsuzluk Skandalı Siyaseti Sarsıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinde yeni bir gerilim dalgası yükseliyor. Hakkında ciddi yolsuzluk soruşturmaları bulunan Başbakan Benjamin Netanyahu, avukatı aracılığıyla Cumhurbaşkanı İzhak Herzog’dan af talebinde bulundu. Uzmanlar, bu girişimin sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi bir hamle niteliği taşıdığını ifade ediyor.

Siyasi analistler, Netanyahu’nun talebinin, destekçileri arasında moral sağlama ve karşıtlarını dengeleme amacı taşıdığını vurguluyor. Direniş yanlısı gözlemciler ise, halkın şeffaflık ve hesap verebilirlik beklisinin bu hamleyle karşı karşıya geldiğini belirtiyor. Bu durum, İsrail siyasetindeki güç mücadelelerinin ve yolsuzlukla hesaplaşmanın kamuoyu nezdinde nasıl şekilleneceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Hukuk uzmanları, af talebinin nadir başvurulardan biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı’nın kararının hem siyasi hem de hukuki sonuçlar doğuracağını söylüyor. Direniş yanlısı kaynaklar, halkın ve muhalefetin bu süreçteki rolünün kritik olduğunu, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimin, bölgesel istikrar ve demokratik direnç açısından önem taşıdığını vurguluyor.

Siyaset analistleri, Netanyahu’nun hamlesinin İsrail iç siyaseti üzerinde uzun süreli etkiler yaratabileceğini ve yolsuzlukla mücadelede kamuoyunun baskısının giderek güçleneceğini ifade ediyor. Bu gelişme, sadece bir liderin geleceğini değil, aynı zamanda demokratik denetim ve direniş mekanizmalarının etkinliğini de test ediyor.