Hizbullah’tan Net Mesaj: Lübnan Teslim Olmayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde tansiyon yükseliyor. Hizbullah Meclis Grubu üyesi Ali Feyyad, İsrail’in artan savaş tehditlerini değerlendirdi ve bu tehditlerin amacının Lübnan’ı teslim olmaya zorlamak olduğunu ifade etti. Feyyad, ülkenin ne teslim olacağını ne de ordusu ile direniş güçleri arasında herhangi bir çatışmaya izin vereceğini açıkça belirtti.

Uzmanlar, bu açıklamanın bölgesel güç dengesi açısından kritik bir mesaj taşıdığını söylüyor. Direniş yanlısı kaynaklar, Feyyad’ın sözlerini, Lübnan halkının ve direniş güçlerinin kararlılığının simgesi olarak değerlendiriyor. Bu tutum, İsrail’in provokatif hamlelerine karşı Lübnan’ın iç bütünlüğünü ve direniş ruhunu koruma stratejisi olarak yorumlanıyor.

Analistler, Feyyad’ın açıklamalarının sadece bir siyasetçi söylemi olmadığını, aynı zamanda direniş güçleri ve Lübnan ordusu arasında koordinasyon ve birlikte hareket etme iradesini gösterdiğini belirtiyor. Bu durum, olası saldırılara karşı caydırıcı bir etki yaratırken, halkın moralini de güçlendiriyor.

Bölgesel güvenlik gözlemcileri, Lübnan’ın stratejik hamlelerinin, direniş hattının sahadaki etkinliğini artıracağını ve İsrail’in tehditlerine karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade ediyor. Feyyad’ın mesajı, hem diplomatik hem de askeri alanda Lübnan’ın teslim olmadan direnmeye devam edeceğinin somut göstergesi olarak öne çıkıyor.