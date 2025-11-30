Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hindistan ve Rusya arasındaki askeri iş birliği, yeni bir döneme giriyor. Bloomberg kaynaklarına göre, Hindistan, Putin’in planlanan ziyaretinde Su-57 savaş uçakları ve S-500 füze savunma sistemi için müzakereleri başlatmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu adımın Hindistan’ın savunma kapasitesini ciddi şekilde güçlendireceğini ve bölgedeki güç dengelerini etkileyebileceğini belirtiyor.

Savunma analistleri, Su-57 ve S-500 sistemlerinin yalnızca modern silah teknolojisi sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda Hindistan’ın stratejik caydırıcılık kapasitesini artıracağını ifade ediyor. Direniş yanlısı gözlemciler, bu tür hamlelerin bölgedeki güç oyunlarında direniş ve savunma hattının önemini vurguladığını, Hindistan’ın sadece saldırgan değil, aynı zamanda kendini koruyan bir güç olarak konumlandığını söylüyor.

Hindistan ordusu, yeni sistemlerin entegrasyonu için hazırlıklara başlamış durumda. S-500’ün hava savunma kapasitesi ve Su-57’nin çok yönlü saldırı kabiliyeti, ülkede güvenlik ve savunma stratejilerinde kritik bir rol oynayacak. Analistler, bu müzakerelerin başarılı olması durumunda, Hindistan’ın hem ulusal güvenlik hem de bölgesel caydırıcılık açısından avantaj sağlayacağını ifade ediyor.

Bölgesel güvenlik uzmanları, Hindistan’ın bu adımının yalnızca kendi savunması için değil, aynı zamanda müttefik güçlere destek sağlama ve bölgedeki dengeyi koruma hedefini de içerdiğini belirtiyor. Bu gelişmeler, Hindistan’ın stratejik vizyonunu güçlendirirken, bölgesel istikrarda direnişin ve caydırıcılığın önemini öne çıkarıyor.