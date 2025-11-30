Kuzey Kore Hava Kuvvetleri Yeni Stratejik Güçlerle Güçlendirilecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kuzey Kore, hava savunma ve saldırı kapasitesini güçlendirme hamlesine hazırlanıyor. Devlet medyasına göre, lider Kim Jong-un, Hava Kuvvetleri’nin 80. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde, hava kuvvetlerinin modern ve stratejik varlıklarla donatılacağını duyurdu. Uzmanlar, bu hamlenin yalnızca Kuzey Kore’nin savunma kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel denge ve caydırıcılık üzerinde de etkili olacağını belirtiyor.

Askeri analistler, yeni stratejik varlıkların füze sistemleri, ileri teknoloji savaş uçakları ve insansız hava araçlarını kapsayabileceğini söylüyor. Direniş yanlısı gözlemciler, Kuzey Kore’nin bu adımının, ülkenin sadece savunma değil, aynı zamanda bölgesel stratejik direniş kapasitesini güçlendirmeye yönelik olduğunu vurguluyor.

Kim Jong-un’un açıklaması, iki Kore arasındaki gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor. Uzmanlar, bu tür güçlendirmelerin Kuzey’in hem iç güvenliğini hem de dış politikasını destekleyen bir caydırıcı rol oynadığını ifade ediyor. Hava Kuvvetleri’nin modernizasyonu, sadece askeri kapasiteyi artırmakla kalmayıp, direnişin sahadaki ve diplomatik alandaki gücünü de pekiştiriyor.

Bölgesel güvenlik gözlemcileri, Kuzey Kore’nin yeni stratejik hamlelerinin, karşı tarafın saldırganlık niyetlerini sınırlayabileceğini ve ülkenin direniş hattını güçlendireceğini söylüyor. Uzmanlar, modern askeri varlıkların entegrasyonunun, Kuzey Kore’nin uzun vadeli savunma ve direniş stratejisinin temel taşlarından biri olduğunu belirtiyor.