Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Honduras siyaseti, ABD ile yaşanan diplomatik gerginlikle çalkalanıyor. Solun cumhurbaşkanı adayı Rixi Moncada, seçim sürecine dış müdahale iddialarıyla gündeme geldi. Moncada, ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibini desteklemesini ve uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş eski başkana af vaat etmesini açık bir müdahale olarak nitelendirerek, bu hamleyi “suç” olarak değerlendirdi.

Siyasi analistler, Moncada’nın açıklamalarının, Honduras’taki demokratik süreçler üzerindeki dış etkileri gözler önüne serdiğini belirtiyor. Direniş yanlısı gözlemciler, Moncada’nın sözlerini, bağımsız ve halkın iradesine dayanan bir seçim mücadelesi vurgusu olarak değerlendiriyor. Bu durum, seçim sürecinde yerel direniş ve demokratik gözetim mekanizmalarının önemini bir kez daha öne çıkarıyor.

Moncada, ayrıca, dış müdahalelerin sadece seçim sonuçlarını etkilemekle kalmayıp, ülkenin uzun vadeli siyasi istikrarını da tehdit ettiğini vurguluyor. Uzmanlar, Honduras halkının direniş ve toplumsal bilinç ile bu tür müdahalelere karşı durabileceğini, demokratik süreçleri koruyabileceğini ifade ediyor.

Bölgesel güvenlik ve siyaset analistleri, Moncada’nın açıklamalarının hem diplomatik hem de iç siyasette yankı uyandıracağını belirtiyor. Honduras’ta seçim süreci, dış müdahalelere karşı yerel direniş ve halkın kararlılığıyla şekillenmeye devam ediyor.