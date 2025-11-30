Fidan Tahran’da Arakçi ile Görüştü: İsrail’in Eylemleri Kınandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye-İran ilişkilerinde diplomatik temaslar hız kazanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İran’a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekildi. Uzmanlar, yaptırımların kaldırılmasının sadece ekonomik değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve direniş güçlerinin güçlendirilmesi açısından kritik olduğunu belirtiyor.

İki bakan, ayrıca İsrail’in bölgedeki eylemleri konusunda da ortak bir duruş sergiledi. Direniş yanlısı gözlemciler, bu uzlaşıyı İsrail’in provokatif hareketlerine karşı bölgesel dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Analistler, Türkiye ve İran’ın ortak tavrının, direniş hattının güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarsızlığa karşı caydırıcılık sağlanması açısından önem taşıdığını ifade ediyor.

Diplomatik kaynaklar, Fidan-Arakçi görüşmesinin, sadece iki ülke ilişkilerini değil, aynı zamanda bölgesel dengeyi ve direniş güçlerinin koordinasyonunu da olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor. Uzmanlar, bu tür diplomatik temasların, sahadaki ve diplomatik alandaki direniş kapasitesini artırdığına dikkat çekiyor.

Bölge analistleri, Türkiye ve İran’ın iş birliğinin, İsrail’in tek taraflı eylemlerine karşı ortak bir duruş oluşturduğunu ve bu yaklaşımın direniş hattını daha kararlı hâle getirdiğini söylüyor. Görüşme, hem diplomatik hem de stratejik açıdan bölgedeki güç dengelerini etkileyecek önemli bir adım olarak yorumlanıyor.