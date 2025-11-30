Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri Programı’nda konuştu. Erdoğan, gençlerin eğitim yoluyla güçlenmesinin sadece bireysel başarıyı değil, toplumsal direniş ve ülkenin gelecekteki dayanıklılığını da pekiştireceğini vurguladı.

Konuşmasında, bilim ve eğitim faaliyetlerinin, özellikle genç kuşaklarda kritik düşünce ve milli bilinç kazandırmada hayati bir rol oynadığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin stratejik hedefleri ve direniş kapasitesinin ancak eğitimli ve bilinçli nesillerle güçlendirilebileceğini ifade etti.

Uzmanlar, bu tür programların yalnızca ödül töreni olmadığını, aynı zamanda toplumsal bilinç ve milli direnişin pekiştirildiği bir alan olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Direniş yanlısı kaynaklar, Erdoğan’ın mesajlarının gençleri sadece akademik olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve stratejik farkındalık açısından da güçlendirmeyi amaçladığını vurguluyor.

Programda ödül alan bilim insanları ve eğitimciler, başarılarının halkın ve ülkenin çıkarlarını koruma doğrultusunda yürütülen çabalara katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, konuşmasında ayrıca, eğitim ve direnişin birlikte ilerlemesinin, Türkiye’nin hem iç hem de dış tehditlere karşı dayanıklılığını artıracağını sözlerine ekledi.