Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de çocukların sağlığı alarm veriyor. UNICEF’in açıklamasına göre, Ekim ayında 5 yaş altındaki yaklaşık 9 bin 300 çocuk ağır akut yetersiz beslenme ile mücadele ediyor. BM’ye bağlı kurum, ateşkese rağmen kış koşulları, hastalık riski ve barınak eksikliğinin çocukların yaşamını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.

Uzmanlar, insani yardımın önündeki kısıtlamaların kaldırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Direniş yanlısı gözlemciler, bu durumun sadece ekonomik bir kriz değil, aynı zamanda Gazze halkının hayatta kalma direnişinin de önünde engel oluşturduğunu söylüyor. Yardım akışının sağlanamaması, bölgedeki çocukların geleceğini tehdit ederken, direniş hattının güçlendirilmesini ve sivil savunma kapasitesinin desteklenmesini zorlaştırıyor.

UNICEF, sınır kapılarının açılması ve insani yardıma erişimin sağlanması gerektiğini belirterek, bu adımların Gazze’deki çocukların hayatta kalma şansını artıracağını ifade ediyor. Bölgesel gözlemciler, uluslararası toplumun müdahalelerinin, sadece insani krizleri hafifletmekle kalmayıp, halkın direniş ve dayanışma kapasitesini güçlendireceğini vurguluyor.

Analistler, çocukların korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasının, Gazze’deki direniş hattının hem moral hem de operasyonel gücünü doğrudan etkilediğini ifade ediyor. UNICEF’in çağrısı, bölgedeki sivil ve askeri direnişin sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip.