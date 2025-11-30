El-Husi’den İsrail’in Bölgesel Hedeflerine Sert Eleştiri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimler yeniden yükseliyor. Ensarullah Hareketi Lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi, İsrail’in ABD desteğiyle Gazze’yi tamamen işgal etme planları olduğunu açıkladı. Husi, Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin zorla göçe tabi tutulmasının, İsrail’in bölgedeki nüfuzunu genişletme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Husi, ayrıca İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye, hatta Şam kırsalına kadar nüfuz alanını genişletmeyi amaçladığını ifade etti. Direniş yanlısı gözlemciler, Husi’nin açıklamalarını bölgedeki direniş hattının kararlılığının ve halkın savunma iradesinin simgesi olarak yorumluyor. Uzmanlar, İsrail’in bu tür planlarının sadece sahadaki çatışmaları değil, diplomatik ve insani dengeleri de tehdit ettiğini belirtiyor.

Bölge analistleri, Filistin ve Lübnan’daki direniş güçlerinin, İsrail’in genişleme hedeflerine karşı stratejik bir direnç oluşturduğunu söylüyor. Husi’nin açıklamaları, sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve psikolojik bir mesaj niteliği taşıyor; direniş hattının sahada ve uluslararası alanda etkinliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uzmanlar, İsrail’in planlarına karşı direnişin kararlılığının ve halkın dayanışmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Husi’nin açıklaması, bölgedeki direniş cephelerinin hem moral hem de stratejik açıdan bir uyarı ve motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor.