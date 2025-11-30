Gazze’de Saldırılarda Şehit Sayısı 70 Bini Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde yaşanan insani felaket devam ediyor. İsrail ordusunun son günlerde düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 70 bin 100’e yükseldi. Son 48 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bölgede kayıplar giderek büyüyor.

Uzmanlar, bu saldırıların sadece sivil kayıplara yol açmakla kalmayıp, direniş hattını ve halkın dayanışmasını da test ettiğini belirtiyor. Direniş yanlısı gözlemciler, Gazze’deki sivil direnişin, saldırılara rağmen halkın moralini koruduğunu ve stratejik direniş hattının güçlenmesine katkı sağladığını vurguluyor.

Bölgedeki sağlık kurumları, yaralı sayısının hızla arttığını ve temel insani yardımların ulaşmakta güçlük çektiğini bildiriyor. Uzmanlar, kısıtlamaların kaldırılması ve insani yardım koridorlarının açılmasının hayati önemde olduğunu ifade ediyor.

Gözlemciler, Gazze’de yaşananların sadece bir insani kriz olmadığını, aynı zamanda direnişin ve halkın kararlılığının sınandığı bir dönem olduğunu belirtiyor. Bu durum, bölgedeki sivil ve askeri direnişin gücünü ve kararlılığını sürdürmesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.