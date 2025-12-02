Hadramut’ta Derinleşen Fay Hattı: Suudi Arabistan–BAE Rekabeti Yemen’in Doğusunu Yeni Bir Satranç Tahtasına Çeviriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in doğusunda stratejik konumu ve zengin yeraltı kaynaklarıyla öne çıkan Hadramut, bölgesel çekişmelerin ağırlığını bir kez daha omuzlarında hissediyor. Riyad ve Abu Dabi arasında yıllardır süren nüfuz yarışı, yerel güç dengelerini altüst ederken, son haftalarda yaşanan hareketlilik bölgeyi kırılgan bir eşiğe taşıdı.

Ensarullah yetkilileri, Hadramut’taki gelişmelerin “tesadüfi bir gerilim” olmadığı görüşünde. Onlara göre, sahada karşı karşıya gelen güçler görünürde yerel olsa da çatışmanın arka planında iki Körfez ülkesinin birbirine rakip stratejik hedefleri yatıyor. Bölgede kurulan yeni askeri noktalar, milis transferleri ve ekonomik alanların kontrolü için yürütülen hamleler, rekabetin artık gizlenemez boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Yerel aşiretler ise iki farklı baskı hattının ortasında sıkışmış durumda. Bir kısım aşiretler ekonomik ve güvenlik vaatleriyle Suudi Arabistan’a yakın bir çizgi izlerken, diğerleri BAE destekli güçlerin bölgeye hâkim olma çabasına tepki gösteriyor. Bu ikili baskı, Hadramut’un geleceğine ilişkin belirsizliği daha da artırıyor.

Saha gözlemcileri, çatışmanın görünen yüzünün yalnızca güç paylaşımı olmadığını, Yemen’in gelecekteki siyasi haritasının da bu çekişmenin gölgesinde şekilleneceğini belirtiyor. Özellikle stratejik kıyı bölgeleri ve enerji kaynaklarının kimin kontrolünde olacağı sorusu, bölgeyi dış aktörler için cazip bir rekabet alanına dönüştürüyor.

Ensarullah’a yakın analistler, bugün yaşananları “Yemen’in parçalanması sürecinin hızlandırılmış bir uygulaması” olarak nitelendirirken, Hadramut’un adım adım bölgesel bir hesaplaşmanın merkezi hâline geldiğini vurguluyor. Buna rağmen sahada bazı aşiret yapıları, dış güçlerin etkisini sınırlamaya dönük girişimlerde bulunuyor; ancak bölgesel ağırlığın büyüklüğü bu çabaların etkisini zayıflatıyor.

Hadramut’taki tansiyon düşmediği sürece, Yemen’in siyasi çözüm arayışlarının da daha çetin bir hâl alacağı belirtiliyor. Bölgedeki gelişmeler, ülkenin doğusu için değil, Yemen’in bütünlüğü için kritik eşik niteliği taşıyor.