Irak Siyasetinde Beklenmedik Hamle: Partiler Yeni Dönem İçin Siyasi Olmayan Bir Başbakan Arayışında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın siyasi arenası uzun süredir alışıldık figürlerin dar çeperine sıkışmış durumdaydı. Ancak son haftalarda kulislerde dolaşan isimler, ülkedeki güç dengelerinin yeni bir yola girdiğini gösteriyor. Partilerin, yıllardır sahnenin merkezinde yer alan siyasi aktörleri bir kenara iterek, yönetim kademelerinden yetişmiş, kamu sistemine hâkim bir figürü masaya koyması bu değişimin en somut işareti.

Kaynaklara göre, adaylığı konuşulan yeni isim siyaset dışından geliyor; devlet yapısı içinde teknik görevler üstlenmiş, kriz dönemlerinde operasyonel yönetim becerisi göstermiş bir bürokrat… Bu profil, özellikle ekonomik daralmadan, güvenlikteki kırılgan alanlardan ve kamu yönetimindeki tıkanmalardan yorulan siyasi bloklara daha güvenilir bir çözüm yolu olarak görülüyor.

Mevcut siyasi adayların geri planda kalmasının birden fazla nedeni var. Bir yandan partilerin birbirine karşı duyduğu güvensizlik, diğer yandan toplumdaki yıpranmışlık algısı, siyasi alandan gelen isimlerin geniş kabul görmesini zorlaştırıyor. Bu durum, Irak’ın yönetim organlarında uzun süredir ikincil role itilen teknokratların önünü açmış durumda.

Parti temsilcileri, “ülkeyi krizden çıkaracak kişinin siyasi pazarlıklarla değil, devletin bütün mekanizmalarına hâkim bir teknik akılla hareket etmesi” gerektiğini dile getiriyor. Ancak bu yaklaşımın yeni bir güç mücadelesinin kapısını aralayıp aralamayacağı da ayrı bir soru. Zira bürokratik kökenli bir başbakan, geleneksel siyasi yapılara alan kaybettirebilir; bu da mevcut dengeleri daha kırılgan hale getirebilir.

Saha gözlemcileri ise değişen rüzgârları dikkatle takip ediyor. Adaylığın kamuoyuna açıklanması hâlinde Irak’ta yeni bir yönetim anlayışının başlayabileceğini, fakat bu dönüşümün ancak toplumsal destekle sürdürülebileceğini belirtiyorlar. Çünkü kriz yüklü bir dönemde, teknik yönetim kadar siyasi meşruiyetin de hayati olduğunun altı çiziliyor.

Kulislerdeki hareketlilik sürerken, ülkede ilk kez siyasetin dışından gelen bir ismin ciddiyetle değerlendirilmesi, Irak’ın mevcut siyasi yapısının kendisini yenileme zorunluluğunu artık erteleyemediğini gösteriyor.