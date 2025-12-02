  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

HTŞ, Medya Kontrolünde Yeni Bir Döneme Girdi: “Es-Sevra es-Suriye” Gazetesi Yayına Başladı

2 Aralık 2025 - 16:50
News ID: 1756862
HTŞ, Medya Kontrolünde Yeni Bir Döneme Girdi: “Es-Sevra es-Suriye” Gazetesi Yayına Başladı

HTŞ, 2020'den beri askıya aldığı basılı yayınlara dönüş yaptı. Yeni kurduğu "Es-Sevra es-Suriye" gazetesiyle kendi denetimindeki medya alanını yeniden yapılandırma sürecini görünür kıldı. 8 Aralık sonrası başlayan bu hamle, hareketin iletişim stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hayımsar yönetimi tarafından uzun süredir durdurulan basılı medya faaliyetleri, HTŞ'nin yeni yayın organı "Es-Sevra es-Suriye" ile yeniden canlanıyor. 2020’den beri ara verilen gazete yayınları, 8 Aralık tarihi sonrası HTŞ’nin medya organlarını kendi kontrolü altında yeniden yapılandırma sürecinin somut göstergesi oldu. Bu adım, grubun iletişim ve propaganda faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni gazete, HTŞ'nin bölgedeki siyasi ve askeri gelişmelere dair kendi perspektifinden haber ve analizler sunarken, hareketin fikirlerini geniş kitlelere ulaştırma çabalarının merkezinde yer alacak. Medya kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi, HTŞ’nin hem sahada hem de toplum üzerinde etkisini artırma stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu yeni medya hamlesinin HTŞ’nin gelecekteki siyasal hamleleri ve kamuoyunu şekillendirme kapasitesi açısından kritik olduğunu belirtiyor. Gazetenin içeriği ve dağıtım kanalları, bölgedeki siyasi dengeleri takip edenler için yakından izleniyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha