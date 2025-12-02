Trump’tan Maduro’ya Ülkeyi Terk Etme Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile Venezuela arasındaki diplomatik gerilim, ortaya çıkan yeni bir iddia ile farklı bir boyuta taşındı. Reuters’a konuşan dört kaynağa göre ABD Başkanı Donald Trump, 21 Kasım’da gerçekleştirilen ve 15 dakikadan kısa süren telefon görüşmesinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya “ülkeyi terk etmesi için cuma gününe kadar süre tanıdığını” iletti.

Görüşmeye ilişkin detaylar resmi makamlarca doğrulanmazken, kaynaklar Trump’ın Maduro’nun neredeyse tüm taleplerini geri çevirdiğini belirtiyor. Aynı kaynaklar, Washington’ın krize yönelik yeni bir baskı stratejisi üzerinde çalıştığını ancak sürecin tamamen gizli yürütüldüğünü aktardı.

Maduro’ya yakın çevrelerde ise olası bir çıkış rotasına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor. Özellikle Venezuela liderinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la son yıllarda kurduğu yakın ilişkilere işaret edilerek, Ankara’nın sığınma için “muhtemel bir seçenek” olarak konuşulduğu belirtiliyor.

Hem Washington hem Caracas cephesi iddialara dair resmi açıklama yapmış değil. Ancak diplomatik kaynaklar, iki ülke arasındaki tansiyonun “önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini” vurguluyor.