Hamas Savaşçılarından Bazılarına Refah’taki Tünelleri Aşarak İsrail Kontrolü Dışına Çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze kaynaklarından alınan bilgilere göre, Refah’ta İsrail ordusunun sıkı denetimi altındaki bölgelerde tünellerde kuşatılan Hamas savaşçılarının bir kısmı, zorlu koşullara rağmen tüneller aracılığıyla İsrail kontrolü dışındaki bölgelere geçiş yaptı. Bu hareket, savaşçıların operasyonel esnekliğini koruma ve kuşatmayı kırma çabası olarak öne çıkıyor.

İsrail askerlerinin yoğun baskısına rağmen gerçekleşen geçişler, Hamas’ın yer altı altyapısının hala işlevsel olduğunu ve kuşatma altındaki direnişçilerin hareket kabiliyetini tamamen yitirmediğini gösteriyor. Bölgede çatışmaların yoğun olduğu şu dönemde bu gelişme, Hamas’ın Gazze içindeki pozisyonunu güçlendirebilecek yeni dinamikler yaratıyor.

Güvenlik uzmanları, tünellerin stratejik önemine dikkat çekerek, Refah’ta ortaya çıkan bu durumun İsrail’in kuşatma ve kontrol politikasını zorlayabileceğini belirtiyor. Öte yandan, Hamas savaşçılarının hareketliliğiyle ilgili detaylar halen netleşmemiş durumda ancak kayıpların önlenmesi ve direnişin sürdürülebilirliği açısından kritik önemde.

Bu gelişmeler, Gazze cephesindeki dinamiklerin değişkenliğini ve direnişin çeşitli yöntemlerle devam ettiğini gözler önüne seriyor.