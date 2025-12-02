Netanyahu Yolsuzluk Davasında Af İstedi, Göstericiler Mahkeme Önünde Hapis Ceza Talep Etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’de yüksek profilli yolsuzluk davasıyla yargılanan Başbakan Netanyahu, mahkeme önünde büyük bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya. Netanyahu, dava sürecinde af talebinde bulunarak savunma hamlesi yaparken, davanın görüldüğü gün mahkeme önünde toplanan göstericiler hapis cezası istemiyle eylem düzenledi.

Göstericiler, Netanyahu’nun yolsuzluk suçlamalarına karşı hesap vermesi gerektiğini ve af yoluna gitmemesi gerektiğini savunuyor. Siyasi ortamda tansiyon yüksek seyretmeye devam ederken, Netanyahu’nun af talebi tartışmalara yol açtı.

Cumhurbaşkanı Herzog, konuyla ilgili açıklamasında af talebini "devletin üstün menfaati" doğrultusunda objektif biçimde değerlendireceğini belirtti. Bu ifade, siyasi ve hukuki süreçlerde hassas bir denge kurulacağını işaret ediyor.

Uzmanlar, Netanyahu’nun duruşmaya katılımı ve af talebinin İsrail siyasi sahnesinde kritik kırılmalara yol açabileceğini ifade ediyor. Kamuoyu ve yargı sürecindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.