Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan operasyonlarıyla ilgili rahatsız edici iddialar Declassified UK portalında yayınlanan kapsamlı bir soruşturma ile gün yüzüne çıktı. Rapor, sivillere yönelik ağır insan hakları ihlallerinden biri olarak, çocukların yataklarında vurulması olayını detaylandırıyor.

Soruşturmanın önemli bir parçası ise üst düzey bir subayın, bağımsız soruşturma komisyonuna verdiği gizli ifadede birliğin sürekli suçlu davranışlarını kabul etmeyi reddetmesinin, kurumu "zorba rejimler seviyesine" indireceği uyarısı oldu. Bu sözler, birlik içindeki hesap vermeme kültürüne ve yaşanan olayların üzerinin örtülme ihtimaline dikkat çekiyor.

Uzmanlar, böyle ciddi suçlamaların İngiltere’nin askeri itibarını zedeleyebileceğini ve Afganistan’da yürütülen operasyonların hukuki ve etik boyutlarını yeniden sorgulatacağını belirtiyor. Uluslararası insan hakları örgütleri de bulguları yakından takip ediyor.

Tepkiler devam ederken, İngiliz yetkililerin soruşturmanın sonuçlarını nasıl değerlendireceği ve olası yaptırımları uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.