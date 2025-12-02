İsrail, Lübnan Güneyinde 20 Yeni Tampon Bölge Kurdu: BM Kararlarını İhlal Ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan sınırındaki gelişmeler, bölgedeki gerilimi yükseltiyor. İsrail’in, çatışmaların durduğu dönemde dahi sınır bölgesinde yeni askeri yapılar kurduğu bildiriliyor. Kaynaklara göre, bu 20 tampon bölgenin kurulması, özellikle 18 sınır kasabasının enkazı üzerine inşa edildi ve bölgedeki statükoyu değiştirme amacı taşıyor.

Uluslararası toplum, İsrail’in bu adımlarını ciddi şekilde kınarken, Birleşmiş Milletler’in alınan kararlarına açıkça aykırı hareketler olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin Lübnan’ın egemenliğine yönelik ağır bir tehdit olduğunu beliriyor ve gerginliğin daha da tırmanabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgedeki güç dengelerini etkileyen bu adımlar, bölgedeki direniş güçlerinin de dikkatle izlediği kritik noktalar arasında yer alıyor. IsrAlive hükümetinin bu adımlar karşısında atacağı adımlar uluslararası kamuoyunun gündeminde.