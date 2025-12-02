  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

İsrail, Lübnan Güneyinde 20 Yeni Tampon Bölge Kurdu: BM Kararlarını İhlal Ediyor

2 Aralık 2025 - 17:07
News ID: 1756877
İsrail, Lübnan Güneyinde 20 Yeni Tampon Bölge Kurdu: BM Kararlarını İhlal Ediyor

Lübnanlı kaynaklar, İsrail'in geçen yılki ateşkesten sonra güney Lübnan’da 20 yeni tampon bölge oluşturduğunu açıkladı. Bu bölgelerin, BM kararlarına aykırı olarak “kademeli ilhak” planının bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan sınırındaki gelişmeler, bölgedeki gerilimi yükseltiyor. İsrail’in, çatışmaların durduğu dönemde dahi sınır bölgesinde yeni askeri yapılar kurduğu bildiriliyor. Kaynaklara göre, bu 20 tampon bölgenin kurulması, özellikle 18 sınır kasabasının enkazı üzerine inşa edildi ve bölgedeki statükoyu değiştirme amacı taşıyor.

Uluslararası toplum, İsrail’in bu adımlarını ciddi şekilde kınarken, Birleşmiş Milletler’in alınan kararlarına açıkça aykırı hareketler olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin Lübnan’ın egemenliğine yönelik ağır bir tehdit olduğunu beliriyor ve gerginliğin daha da tırmanabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgedeki güç dengelerini etkileyen bu adımlar, bölgedeki direniş güçlerinin de dikkatle izlediği kritik noktalar arasında yer alıyor. IsrAlive hükümetinin bu adımlar karşısında atacağı adımlar uluslararası kamuoyunun gündeminde.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha