Hamas: Gazze’ye Giren Yardım Temel İhtiyaçları Karşılamıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de yaşanan insani sıkıntıların derinleştiği bir dönemde Hamas’tan yeni bir açıklama geldi. Örgüt, İsrail’in bölgeye girmesine onay verdiği yardım tırlarının sayısının “sahadaki gerçek ihtiyaçlarla kıyaslandığında son derece yetersiz kaldığını” belirtti. Açıklamada, tıbbi malzemeden temiz suya, gıdadan yakıta kadar birçok temel kalemde ciddi eksiklikler yaşandığı vurgulandı.

BM’ye bağlı birimler ve bölgedeki yardım kuruluşları da son haftalarda benzer uyarılarda bulunuyor. Kuruluşlar, giriş yapan yardımın nüfus yoğunluğu ve mevcut hasar düzeyi nedeniyle yeterli dağıtım kapasitesine ulaşamadığını, özellikle kuzey hattında kritik seviyede açlık ve barınma sorunu bulunduğunu rapor ediyordu.

İsrail makamları ise güvenlik gerekçeleri nedeniyle yardım akışının kontrol altında sürdüğünü ve denetim süreçlerinin zorunlu olduğunu belirtiyor. Ancak sahadaki kuruluşlar, denetim ve lojistik kısıtlamaların dağıtımı yavaşlattığı görüşünde.

Gazze’deki insani tabloya ilişkin tartışmaların, önümüzdeki günlerde uluslararası diplomasi gündeminde daha fazla yer bulması bekleniyor.