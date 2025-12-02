Türkiye-İran Diplomatik Trafiği Yoğunlaşıyor: Suudi Arabistan ve Güney Kore de Tahran’da

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Geçen haftanın yoğun diplomatik trafiği, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendiren adımlarla öne çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi’nin açıklamasında, Hakan Fidan’ın 30 Kasım’daki Tahran ziyaretinin ardından Suudi Arabistan ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcılarının da İranlı mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunduğu belirtildi. Bu ziyaretler, Gazze, Suriye ve Lübnan’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Suriye’nin egemenliğine vurgu yapan görüşmeleri kapsıyor.​

Fidan’ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bager Kalibaf ile yaptığı görüşmeler, ekonomi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Bölgesel barış ve Siyonist rejimin saldırıları karşısındaki ortak tutum, bu istişarelerin ana eksenini oluşturdu. Suudi Arabistan ve Güney Kore’nin paralel ziyaretleri, Ortadoğu’daki güç dengelerini yeniden şekillendirme çabalarını yansıtıyor.​

Bekayi’nin ifadesi, bu diplomatik dalganın direniş cephesindeki dayanışmayı pekiştirdiğini ima ediyor. İran’ın stratejik konumu, komşu ülkelerle artan temasları sayesinde bölgesel istikrar için kilit rol oynuyor. Gözlemciler, bu trafiğin Suriye ve Filistin meselelerinde somut adımlara dönüşmesini bekliyor.​