İran’dan D-8 Ülkelerine Ekonomik İşbirliğini Derinleştirme Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran, gelişen sekiz ülkeyi bir araya getiren D-8 platformunda ekonomik ilişkileri genişletme niyetini yeniden dile getirdi. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda İran Ticaret Geliştirme Organizasyonu Başkanı olan Muhammed Ali Dehkan-Dehnevi, örgütün dördüncü Ticaret Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, Tahran’ın son beş yılda D-8 üyeleriyle toplam 22 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığını belirtti.

Dehkan-Dehnevi, bu hacmin artırılması gerektiğini vurgulayarak, bölge ülkeleri arasında gümrük kolaylıkları, lojistik hatların geliştirilmesi ve ortak sanayi projelerinin teşvik edilmesi gibi alanlarda daha yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. İranlı yetkili, mevcut ekonomik potansiyelin doğru mekanizmalarla harekete geçirilmesi halinde D-8 içi ticaretin kısa sürede daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini söyledi.

Toplantıya katılan diğer ülke temsilcilerinin de ekonomik dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik benzer mesajlar verdiği aktarıldı. Görüşmelerin, ticaret engellerinin azaltılması ve ortak pazar hedeflerine yönelik teknik komitelerde devam edeceği belirtildi.