BRICS Ülkeleri Dolar Bağımlılığını Azaltıyor: 2026’da Küresel Para Düzeninde Tarihi Değişim Bekleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Trump yönetiminin agresif ekonomik politikaları, doların değer kaybına yol açsa da gelişmekte olan ülkelerin dış borçlanmadaki maliyetleri artarak küresel finansal istikrarı tehdit etti. Özellikle ABD’nin dolar egemenliğinin gevşemesi, gelişmekte olan ülkelerde borçlanmayı pahalılaştırdı ve alternatif arayışları hızlandırdı.

BRICS ülkeleri Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika öncülüğünde, ticarette dolar zorunluluğunu ortadan kaldıracak yeni ödeme altyapılarını geliştirmeye başladı. İçlerinde dijital para sistemlerinin de yer aldığı bu yeni mekanizmaların, dolar bazlı uluslararası ticaret ve finans sistemlerini yavaş yavaş devreden çıkaracağı belirtiliyor. Çin’in yuan swap hatlarını genişletmesi ve kırkın üzerinde ülkenin yuanı acil rezerv para olarak kullanması bu sürecin somut göstergesi.

2026 yılında ise BRICS ülkeleri için önemli bir dönemeç bekleniyor. Dijital ödeme sistemleri ve çoklu para birimi platformlarının hayata geçirilmesiyle dünya para düzeninde tarihi bir değişim yaşanacak. Bu adımlar, uluslararası finans sistemindeki dolar hâkimiyetinin sona erdirilmesini ve üye ülkelerin “bölge dışı yaptırımlar gibi dış baskılara” daha dayanıklı hale gelmesini hedefliyor.

Uzmanlar, bu gelişmelerin sadece BRICS ülkeleri için değil, küresel finans piyasaları ve ekonomik dengeler için de dönüştürücü etkiler yaratacağını vurguluyor. Küresel ekonomi tarihindeki en kritik kırılmalardan biri olarak görülen bu süreç, çok taraflı ekonomik ilişkileri ve bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.